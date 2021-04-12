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مختص: استرازينيكا من اللقاحات الواعدة وأثبت فعالية عالية في عدة دول

منذ 10 دقائق
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مختص: استرازينيكا من اللقاحات الواعدة وأثبت فعالية عالية في عدة دول

وكالات (صدى):
علق اختصاصي الميكروبات الطبية والمناعة السريري لؤي قطوسك على مايثار في الآونة الأخيرة عن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا وحدوث جلطات دموية لبعض الحالات.

وقال المختص أن التركيز على الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا في إطار الحرب التجارية، مؤكدا انه من اللقاحات الواعدة التي أثبتت فعالية عالية في دول كثيرة ومنها بريطانيا التي بدأت أن تعود لحياتها بشكل متدرج، وانخفضت نسبة الوفيات لديها.

وأضاف أن جميع اللقاحات لها أعراض جانبية، والجلطات قد تكون حدثت في اللقاحات الأخرى ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها كما سلط على لقاح استرازينيكا، مشيرا إلى أن كندا التي طالبت تعليقه لم تسجل خالة وفاة واحدة.

كندا
اللقاحات
أسترازينيكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
صدقت يابوخالد وجزاك الله خير الجزاء
عبدالله
يالله ورونا رجالتكم يا جبناء!
واضح*** وصريح***
بلاهة سائق الشاحنة المسبوه،،
ابو محمد
البحث عن الشهره
رااايق
كثروا من القرقر بس ** ولا أنتوا ** ما عندكم غير الطقاع **!!

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