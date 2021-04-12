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مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني

منذ 25 دقيقة
1765
مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.

وبحسب التعديل سيكون المستحقون عن صاحب المعاش هم " الزوج، الزوجة، الأم والأب والأبن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش".

كما سيكون المستحقون هم " الأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت"، حيث يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.

ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.

مجلس الشورى
نظام التقاعد المدني

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أحدث التعليقات

وافي
صدقت يابوخالد وجزاك الله خير الجزاء
عبدالله
يالله ورونا رجالتكم يا جبناء!
واضح*** وصريح***
بلاهة سائق الشاحنة المسبوه،،
ابو محمد
البحث عن الشهره
رااايق
كثروا من القرقر بس ** ولا أنتوا ** ما عندكم غير الطقاع **!!

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