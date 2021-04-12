الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «الزعاق»: ‏جل أيام شهر رمضان تدخل في حيز موسم الذرعان

منذ 16 دقيقة
1408
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏جل أيام شهر رمضان تدخل في حيز موسم الذرعان

الرياض (صدى):
أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أنه خلال أيام يدخل علينا موسم "الأذرعة" والذي يسميه العامة "الذرعان" وهو عتبة الدخول إلى حرارة الأجواء والعرب عندهم صيف وقيظ.

وقال "الزعاق"، في مقطع فيديو نشرته "العربية"، أن الصيف بداية الحر والقيظ شدة الحر، لافتًا إلى أن التسعين يومًا القادمة سترتفع فيها درجات الحرارة بالتدريج تباعًا وتستقر على الدرجات الأحر وحين ذاك تبدأ دول الخليج والعالم العربي كله في منافسة العالم على الدرجات الأحر.

وأكد "الزعاق" أنه تستمر هذه المنافسة لمدة شهر ثم تبدأ درجات الحرارة بالهدوء وهذا لا يكون إلا في أواخر شهر سبتمبر ونهاية شهر محرم غرة السنة الهجرية القادمة، مشيراً إلى أن الأذرعة اثنين، واحد يغرف من حوض الربيع الحار، والآخر يغرف من حوض الصيف المعتدل، فالصيف بداية وشدة ونهاية وعدد أيام الأذرعة 26 يومًا بمعنى أن جل أيام شهر رمضان تعيش فيه.

شهر رمضان
خالد الزعاق
موسم الذرعان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وافي
صدقت يابوخالد وجزاك الله خير الجزاء
عبدالله
يالله ورونا رجالتكم يا جبناء!
واضح*** وصريح***
بلاهة سائق الشاحنة المسبوه،،
ابو محمد
البحث عن الشهره
رااايق
كثروا من القرقر بس ** ولا أنتوا ** ما عندكم غير الطقاع **!!

أخر الأخبار

فيديو نادر يظهر مدفع رمضان قديمًا في بلجرشي
فيديو نادر يظهر مدفع رمضان قديمًا في بلجرشي
منذ دقيقة 1028
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب قطع الإشارة في جدة
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب قطع الإشارة في جدة
منذ 5 دقائق 1271
مختص: استرازينيكا من اللقاحات الواعدة وأثبت فعالية عالية في عدة دول
مختص: استرازينيكا من اللقاحات الواعدة وأثبت فعالية عالية في عدة دول
منذ 10 دقائق 1331
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏جل أيام شهر رمضان تدخل في حيز موسم الذرعان
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏جل أيام شهر رمضان تدخل في حيز موسم الذرعان
منذ 16 دقيقة 1410
التدخين من الأسباب الرئيسية لعسر الهضم
التدخين من الأسباب الرئيسية لعسر الهضم
منذ 21 دقيقة 1166
مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني
مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني
منذ 25 دقيقة 1759
شجاعة مبتعث تنقذ جاره الأسترالي من حريق اندلع بمنزله
شجاعة مبتعث تنقذ جاره الأسترالي من حريق اندلع بمنزله
منذ 41 دقيقة 1919
بالصور.. بنتلي مولساني 2021 تخطف الأنظار في المملكة
بالصور.. بنتلي مولساني 2021 تخطف الأنظار في المملكة
منذ 45 دقيقة 1571
«توكلنا» يوضح المدة الزمنية لحالة «محصّن جرعة أولى»
«توكلنا» يوضح المدة الزمنية لحالة «محصّن جرعة أولى»
منذ 51 دقيقة 2101
بالفيديو.. أحمد الشقيري يعود من جديد ببرنامج «سين»
بالفيديو.. أحمد الشقيري يعود من جديد ببرنامج «سين»
منذ 56 دقيقة 613