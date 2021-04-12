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وظائف هندسية شاغرة في هيئة الطيران المدني

منذ ساعة
1750
وظائف هندسية شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس معماري / تصميم داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية قراءةً وكتابةً وتحدثًا، التعامل مع البرامج المتخصصة بالرسم والاظهار للتصاميم الداخلية AutoCAD - Photoshop - 3D MAX - Rivet - Animation، فضلًا عن حاجتها إلى مدير مشروع: بكالورويس في (الهندسة)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وتشمل الشروط القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة، إتقان اللغة الإنجليزية قراءةً وكتابةً وتحدثًا، حاصل على شهادة (PMP) ادارة المشاريع الاحترافية، عضوية الجمعية السعودية للمهندسين، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- مهندس معماري / تصميم داخلي من هنـــــــــا .

2- مدير مشروع من هنـــــــــا .

وظائف
الهيئة العامة للطيران المدني

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
صدقت يابوخالد وجزاك الله خير الجزاء
عبدالله
يالله ورونا رجالتكم يا جبناء!
واضح*** وصريح***
بلاهة سائق الشاحنة المسبوه،،
ابو محمد
البحث عن الشهره
رااايق
كثروا من القرقر بس ** ولا أنتوا ** ما عندكم غير الطقاع **!!

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