رفض إستئناف نادي ‎النصر ضد قرار إيقاف حمد الله

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، رفض طلب النصر ضد قرار الإيقاف المؤقت لمهاجم الفريق الأول، المحترف المغربي عبدالرزاق حمد الله.
وجاء قرار الاستئناف نهائي غير قابل للطعن، بتأييد العقوبة المبدئية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل نادي النصر لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف حمد الله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت، على خلفية تصرفه غير الأخلاقي تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.