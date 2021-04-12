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رفض إستئناف نادي ‎النصر ضد قرار إيقاف حمد الله

منذ ساعة
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رفض إستئناف نادي ‎النصر ضد قرار إيقاف حمد الله

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، رفض طلب النصر ضد قرار الإيقاف المؤقت لمهاجم الفريق الأول، المحترف المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وجاء قرار الاستئناف نهائي غير قابل للطعن، بتأييد العقوبة المبدئية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل نادي النصر لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف حمد الله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت، على خلفية تصرفه غير الأخلاقي تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر
لجنة الاستئناف
عبدالرزاق حمدالله

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أحدث التعليقات

وافي
صدقت يابوخالد وجزاك الله خير الجزاء
عبدالله
يالله ورونا رجالتكم يا جبناء!
واضح*** وصريح***
بلاهة سائق الشاحنة المسبوه،،
ابو محمد
البحث عن الشهره
رااايق
كثروا من القرقر بس ** ولا أنتوا ** ما عندكم غير الطقاع **!!

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