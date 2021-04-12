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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: أخذ لقاح كورونا لا يمنعه صيام رمضان

منذ ساعة
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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: أخذ لقاح كورونا لا يمنعه صيام رمضان

علي القحطاني (صدى):
أكد الدكتور سميح غزال استشاري أمراض معدية، اليوم الاثنين، أن أخذ لقاح فيروس كورونا لا يمنعه صيام شهر رمضان ولا يؤثر على صحة الصائم.

وقال استشاري الأمراض المعدية، خلال مداخلته مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن عدد ساعات الصوم لا يتعدى 11 ساعة في اليوم والجسم قادر يمارس حياته بشكل طبيعي في العمل وفي الجهد.

وأوضح الدكتور سميح غزال: "إحنا بس اللي متعودين إنه لما يكون فيه صيام ننام، لكن لا على الإطلاق الصائم لا يفرق في قدراته وإمكانياته عن غير الصائم، والتطعيم لا يؤثر على الصيام ولا يحتاج قوة عضلات".

 

شهر رمضان
الصيام
لقاح كورونا
استشاري أمراض معدية

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أحدث التعليقات

وافي
صدقت يابوخالد وجزاك الله خير الجزاء
عبدالله
يالله ورونا رجالتكم يا جبناء!
واضح*** وصريح***
بلاهة سائق الشاحنة المسبوه،،
ابو محمد
البحث عن الشهره
رااايق
كثروا من القرقر بس ** ولا أنتوا ** ما عندكم غير الطقاع **!!

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