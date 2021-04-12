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تنفيذ تجربة منصة الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية

منذ 27 دقيقة
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تنفيذ تجربة منصة الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية

الرياض (صدى):
أعلنت مديرية الدفاع المدني، أنه سيتم اليوم الإثنين، في المنطقة الشرقية، وفي تمام الساعة 2 بعد الظهر، تنفيذ الاختبار التجريبي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وذكرت المديرية نه ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بالمنطقة الشرقية اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وأضافت اأن التجربة تتم من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مطالبًا بعدم القلق فالرسائل التي سيتم تلقيها من أجل تجربة المنصة، ولا يتطلب من المواطن أو المقيم اتخاذ أي أجراء.

الدفاع المدني
المنطقة الشرقية
منصة الإنذار المبكر

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
المساجد هي بيوت الله وهي مكان لصلاة الجماعة وبعض الناس لايجيد اداء الصلاه لوحده بالمنزل وبالمسجد يصلي خلف امام ملم بالقراءة وفيها خشوع مع جماعة المصلين للاسف ظهر لدينا اقلية لاترغب صلاة المساجد ووجدو في كرونا عذرا ... الدعاء وكسب رضى الله لعلة يرحمنا بازالة هذا الوباء ... اتقو الله يامن طالبتو بالصلاة بالمنازل وتتسابقون للمناسبات الاجتماعية والمقاهي والمولات وغيرها لارفع للوباء الا برضى الله
عدو الخونة
جزاكم الله خيرا لكن لماذا لا تقلل فترة تحديث الحجوزات بيومين لتلافي الحجوزات الوهمية ( مع مراعات حالات السفر سواء كان عن طريق الجو او البر والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية) ولعل تجارب خطوط الطيران وكيف حدت من الحجز الوهمي كثيرا بتقييد مدة تنفيذ الحجز بـ 48 ساعة
النشمي
طيب
النشمي
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك **
ريان
ابو عمار

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