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بالفيديو.. أستاذ أدب يوضح سبب قيام الطلاب قديمًا بالمذاكرة في المساجد

منذ 42 دقيقة
1860
بالفيديو.. أستاذ أدب يوضح سبب قيام الطلاب قديمًا بالمذاكرة في المساجد

علي القحطاني (صدى):
روى أستاذ الأدب السعودي، الأستاذ الدكتور محمد الربيع جزء من تاريخنا الاجتماعي؛ حيث كشف سبب قيام الطلاب قديمًا بالمذاكرة في المساجد.

وأوضح الدكتور محمد الربيع، خلال مقطع فيديو نشرته دارة الملك عبدالعزيز، أن ذلك يعود لأسباب أولها أن المنازل لم يكن بها كهرباء، كما أن المسجد فسيح وتجد من يذاكر فتتشجع على المذاكرة.

وأضاف "الربيع" : "أنا ذاكرت في الجامع الكبير جامع الإمام تركي، عندما انتقلنا إلى معكال بالرياض كنت أذاكر إما في مسجد الإمام تركي أو في مسجد الشيخ عبدالرحمن بن فريام أو في مسجد الأمير عبدالله بن عبدالرحمن أو مسجد بن عصفور".

الرياض
المساجد
المذاكرة
الأدب السعودي

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
المساجد هي بيوت الله وهي مكان لصلاة الجماعة وبعض الناس لايجيد اداء الصلاه لوحده بالمنزل وبالمسجد يصلي خلف امام ملم بالقراءة وفيها خشوع مع جماعة المصلين للاسف ظهر لدينا اقلية لاترغب صلاة المساجد ووجدو في كرونا عذرا ... الدعاء وكسب رضى الله لعلة يرحمنا بازالة هذا الوباء ... اتقو الله يامن طالبتو بالصلاة بالمنازل وتتسابقون للمناسبات الاجتماعية والمقاهي والمولات وغيرها لارفع للوباء الا برضى الله
عدو الخونة
جزاكم الله خيرا لكن لماذا لا تقلل فترة تحديث الحجوزات بيومين لتلافي الحجوزات الوهمية ( مع مراعات حالات السفر سواء كان عن طريق الجو او البر والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية) ولعل تجارب خطوط الطيران وكيف حدت من الحجز الوهمي كثيرا بتقييد مدة تنفيذ الحجز بـ 48 ساعة
النشمي
طيب
النشمي
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك **
ريان
ابو عمار

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