بالفيديو.. أستاذ أدب يوضح سبب قيام الطلاب قديمًا بالمذاكرة في المساجد

علي القحطاني (صدى):
روى أستاذ الأدب السعودي، الأستاذ الدكتور محمد الربيع جزء من تاريخنا الاجتماعي؛ حيث كشف سبب قيام الطلاب قديمًا بالمذاكرة في المساجد.
وأوضح الدكتور محمد الربيع، خلال مقطع فيديو نشرته دارة الملك عبدالعزيز، أن ذلك يعود لأسباب أولها أن المنازل لم يكن بها كهرباء، كما أن المسجد فسيح وتجد من يذاكر فتتشجع على المذاكرة.
وأضاف "الربيع" : "أنا ذاكرت في الجامع الكبير جامع الإمام تركي، عندما انتقلنا إلى معكال بالرياض كنت أذاكر إما في مسجد الإمام تركي أو في مسجد الشيخ عبدالرحمن بن فريام أو في مسجد الأمير عبدالله بن عبدالرحمن أو مسجد بن عصفور".