إيران تتعهد بالإنتقام من إسرائيل بعد استهداف منشأة نطنز

وكالات (صدى):
تعهدت إيران، يوم الاثنين، إسرائيل بـ "انتقام"، وذلك بعد تعرض منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، لـ هجوم.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومي في البلاد، سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذي قبل
وتابع ظريف أن المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تعهدوا بأنهم لن يسمحوا بإحراز تقدم في رفع العقوبات الجائرة، وهم يعتقدون الآن أنهم يحققون هدفهم، لكن الصهاينة سيحصلون على رد في مزيد من التقدم النووي الإيراني.
وأضاف "ستكون منشأة نطنز النووية أقوى من أي وقت مضى بآلات أكثر تقدما، وإذا اعتقدوا أن أيدينا في المفاوضات ضعفت، فإن هذا الفعل سيعزز موقفنا في المفاوضات".