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إيران تتعهد بالإنتقام من إسرائيل بعد استهداف منشأة نطنز

منذ ساعة
1960
إيران تتعهد بالإنتقام من إسرائيل بعد استهداف منشأة نطنز

وكالات (صدى):
تعهدت إيران، يوم الاثنين، إسرائيل بـ "انتقام"، وذلك بعد تعرض منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، لـ هجوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومي في البلاد، سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذي قبل

وتابع ظريف أن المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تعهدوا بأنهم لن يسمحوا بإحراز تقدم في رفع العقوبات الجائرة، وهم يعتقدون الآن أنهم يحققون هدفهم، لكن الصهاينة سيحصلون على رد في مزيد من التقدم النووي الإيراني.

وأضاف "ستكون منشأة نطنز النووية أقوى من أي وقت مضى بآلات أكثر تقدما، وإذا اعتقدوا أن أيدينا في المفاوضات ضعفت، فإن هذا الفعل سيعزز موقفنا في المفاوضات".

إيران
إسرائيل
منشأة نطنز

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
المساجد هي بيوت الله وهي مكان لصلاة الجماعة وبعض الناس لايجيد اداء الصلاه لوحده بالمنزل وبالمسجد يصلي خلف امام ملم بالقراءة وفيها خشوع مع جماعة المصلين للاسف ظهر لدينا اقلية لاترغب صلاة المساجد ووجدو في كرونا عذرا ... الدعاء وكسب رضى الله لعلة يرحمنا بازالة هذا الوباء ... اتقو الله يامن طالبتو بالصلاة بالمنازل وتتسابقون للمناسبات الاجتماعية والمقاهي والمولات وغيرها لارفع للوباء الا برضى الله
عدو الخونة
جزاكم الله خيرا لكن لماذا لا تقلل فترة تحديث الحجوزات بيومين لتلافي الحجوزات الوهمية ( مع مراعات حالات السفر سواء كان عن طريق الجو او البر والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية) ولعل تجارب خطوط الطيران وكيف حدت من الحجز الوهمي كثيرا بتقييد مدة تنفيذ الحجز بـ 48 ساعة
النشمي
طيب
النشمي
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك **
ريان
ابو عمار

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