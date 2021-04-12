الأهلي يحدد بديل عبدالإله مؤمنة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن زياد اليوسف اقترب من الترشح لرئاسة النادي الأهلي بعد توقيعه خطاب المسؤولية التضامنية بقيمة 37 مليون ريال.
وأكدت التقارير، أن اليوسف يحظى بدعم من الأمير منصور بن مشعل، حيث يملك أكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات، لافتة إلى أن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وجماهير الفريق لا يرغبون في استمرار عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الحالي.
ويعيش الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، أيامًا كارثية، حيث تراجع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى المركز السابع، برصيد 35 نقطة، بعد مرور 25 جولة.