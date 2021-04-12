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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

منذ ساعة
1934
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في الرياض وجدة والأحساء.

وتضمنت الوظائف : " أمين مخازن أول – جدة، أخصائي توظيف ثالث – جدة، عالم أبحاث أول – جدة، عالم أبحاث – جدة، أستاذ مساعد – تمريض العناية الحرجة – الأحساء، أستاذ مساعد – تمريض الأطفال – الأحساء.

بالإضافة إلى : " أستاذ مساعد – التمريض – الأحساء، مخزن كميات – الأحساء، محلل موارد بشرية ورواتب ثانٍ – الرياض، مساعد إداري ثانٍ – جدة، مشرف خدمات ترفيه الموظفين – جدة، مساعد إداري ثالث – الأحساء،أخصائي مزايا وتعويضات – الرياض، مشرف التدقيق الداخلي – الرياض.

وأشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية، الخبرة في مجال العمل، ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب، إجادة استخدام الحاسب الآلي.

للتقديم أضغط هنـــــــــــــــــا .

 

وظائف
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيه

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
المساجد هي بيوت الله وهي مكان لصلاة الجماعة وبعض الناس لايجيد اداء الصلاه لوحده بالمنزل وبالمسجد يصلي خلف امام ملم بالقراءة وفيها خشوع مع جماعة المصلين للاسف ظهر لدينا اقلية لاترغب صلاة المساجد ووجدو في كرونا عذرا ... الدعاء وكسب رضى الله لعلة يرحمنا بازالة هذا الوباء ... اتقو الله يامن طالبتو بالصلاة بالمنازل وتتسابقون للمناسبات الاجتماعية والمقاهي والمولات وغيرها لارفع للوباء الا برضى الله
عدو الخونة
جزاكم الله خيرا لكن لماذا لا تقلل فترة تحديث الحجوزات بيومين لتلافي الحجوزات الوهمية ( مع مراعات حالات السفر سواء كان عن طريق الجو او البر والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية) ولعل تجارب خطوط الطيران وكيف حدت من الحجز الوهمي كثيرا بتقييد مدة تنفيذ الحجز بـ 48 ساعة
النشمي
طيب
النشمي
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك **
ريان
ابو عمار

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