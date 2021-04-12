وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في الرياض وجدة والأحساء.
وتضمنت الوظائف : " أمين مخازن أول – جدة، أخصائي توظيف ثالث – جدة، عالم أبحاث أول – جدة، عالم أبحاث – جدة، أستاذ مساعد – تمريض العناية الحرجة – الأحساء، أستاذ مساعد – تمريض الأطفال – الأحساء.
بالإضافة إلى : " أستاذ مساعد – التمريض – الأحساء، مخزن كميات – الأحساء، محلل موارد بشرية ورواتب ثانٍ – الرياض، مساعد إداري ثانٍ – جدة، مشرف خدمات ترفيه الموظفين – جدة، مساعد إداري ثالث – الأحساء،أخصائي مزايا وتعويضات – الرياض، مشرف التدقيق الداخلي – الرياض.
وأشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية، الخبرة في مجال العمل، ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب، إجادة استخدام الحاسب الآلي.
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