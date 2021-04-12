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إشادات واسعة بقرار إقامة صلاة التراويح في الحرمين

منذ 56 دقيقة
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إشادات واسعة بقرار إقامة صلاة التراويح في الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
رحب المغردون بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات .

ودشن المغردون وسم بعنوان "صلاة التروايح"، مؤكدين خلاله أن القرار يهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد المغردون على حرص القيادة في استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير جميع السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية.

وأثنى المغردون بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

خادم الحرمين
الحرمين الشريفين
صلاة التراويح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7824
منذ 42 دقيقة
والله ما مثلك في هالدنيا بلد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ماليزيا لغز بالنسبة لي لكن يظل لها كل التقدير والاحترام اللازم وأتمنى زيارتها ومعرفة أطناب وألوان حضارتها عن كثب قولوا آمين
ابو محمد 😎 ✍️
حير ان شاء الله .. .. كل عام وانتم بخير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
قيل لأبي هريرة رضوان الله عليه وعلى صحابة رسوله أجمعين : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة فقال سمعته يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة فهذا تفضل . وطريق العدل أن ليس للإنسان إلا ما سعى .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
المال وما يصنعه في العقول

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