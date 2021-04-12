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موقف الاتحاد من التجديد لـ كاريلي

منذ ساعة
2025
موقف الاتحاد من التجديد لـ كاريلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن الاتحاد يتوجه للإبقاء على البرازيلي فابيو كاريلي مدرباً للفريق للموسم الرياضي المقبل، بتجديد العقد الذي يربطه مع النادي تزامناً مع نهاية الموسم الحالي عقب المستويات الفنية الجيدة التي بات يقدمها الفريق مؤخراً إلى جانب الرغبة في الاستقرار الفني للفريق.

وأوضح المصدر أن عدم فتح إدارة الاتحاد خطوط التفاوض مع كاريلي للتجديد يأتي رغبة في ظل حساسية التوقيت الحالي وما يمثله من أهمية بالغة تتطلب التركيز من الجميع على هدف واحد وهو الإعداد الأمثل للمباريات لتقديم اللاعبين أفضل ما لديهم، بحسب الشرق الأوسط .

وأضاف المصدر أن الاتحاد سيجدد عقد المغربي كريم الأحمدي في كتيبة الفريق، حيث ينتظر أن يتم دراسة ومناقشة أمر التجديد مع اللاعب في نهاية الموسم الرياضي وبحسب التوصية الفنية للجهاز الفني.

الاتحاد
التفاوض
كاريلي

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
المساجد هي بيوت الله وهي مكان لصلاة الجماعة وبعض الناس لايجيد اداء الصلاه لوحده بالمنزل وبالمسجد يصلي خلف امام ملم بالقراءة وفيها خشوع مع جماعة المصلين للاسف ظهر لدينا اقلية لاترغب صلاة المساجد ووجدو في كرونا عذرا ... الدعاء وكسب رضى الله لعلة يرحمنا بازالة هذا الوباء ... اتقو الله يامن طالبتو بالصلاة بالمنازل وتتسابقون للمناسبات الاجتماعية والمقاهي والمولات وغيرها لارفع للوباء الا برضى الله
عدو الخونة
جزاكم الله خيرا لكن لماذا لا تقلل فترة تحديث الحجوزات بيومين لتلافي الحجوزات الوهمية ( مع مراعات حالات السفر سواء كان عن طريق الجو او البر والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية) ولعل تجارب خطوط الطيران وكيف حدت من الحجز الوهمي كثيرا بتقييد مدة تنفيذ الحجز بـ 48 ساعة
النشمي
طيب
النشمي
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك **
ريان
ابو عمار

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