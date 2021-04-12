موقف الاتحاد من التجديد لـ كاريلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن الاتحاد يتوجه للإبقاء على البرازيلي فابيو كاريلي مدرباً للفريق للموسم الرياضي المقبل، بتجديد العقد الذي يربطه مع النادي تزامناً مع نهاية الموسم الحالي عقب المستويات الفنية الجيدة التي بات يقدمها الفريق مؤخراً إلى جانب الرغبة في الاستقرار الفني للفريق.
وأوضح المصدر أن عدم فتح إدارة الاتحاد خطوط التفاوض مع كاريلي للتجديد يأتي رغبة في ظل حساسية التوقيت الحالي وما يمثله من أهمية بالغة تتطلب التركيز من الجميع على هدف واحد وهو الإعداد الأمثل للمباريات لتقديم اللاعبين أفضل ما لديهم، بحسب الشرق الأوسط .
وأضاف المصدر أن الاتحاد سيجدد عقد المغربي كريم الأحمدي في كتيبة الفريق، حيث ينتظر أن يتم دراسة ومناقشة أمر التجديد مع اللاعب في نهاية الموسم الرياضي وبحسب التوصية الفنية للجهاز الفني.