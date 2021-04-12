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تراجع أسعار الذهب في المملكة

منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 209.42 ريال (55.85 دولار)، مقابل، 210.49 ريال (56.21 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 183.24 ريال (48.87 دولار)، مقابل نحو 184.18 ريال (49.10 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.07 ريال (41.88 دولار)، مقابل، 157.87 ريال (42.09 دولار)، مقابل، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.16 ريال (32.58 دولار)، مقابل، 122.97 ريال (32.73 دولار)، أمس.

المملكة
الذهب
أسعار الذهب

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا ربنا يعينك علي الفساد الرياضي و ربنا يشافيك و يعافيك
faeiz1122
شكلها هبة طالعين فيها هالتافهين و التافهات أشوف هاليومين كثرانه طلاقاتهم الله لايبلانا
نجاة محمد
ربنا معاك ضد المتنمرين
faeiz1122
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
faeiz1122
هذولي الناس فيهم عقل ....؟ المرور تعب وهو يحذر من ترك السياره في وضع التشغيل ليش مايفهمون وأصلا مايحتاج المرور يحذر عالعموم الله يرجع له سيارته وياليت يعاقبون السارق عقوبة رادعه

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