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آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية في جامعة الملك سعود

منذ 58 دقيقة
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آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية في جامعة الملك سعود

الرياض (صدى):
قررت جامعة الملك سعود أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، في حين تكون جميع الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بعد.

وأوضحت الجامعة، أن ذلك جاء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الرياض، وبناء على ما رأته لجنة مكافحة الأوبئة بالجامعة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا أن الاختبارات في التعليم الجامعي في الأصل تكون عن بعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان لأهمية تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته الوزارة.

جامعة الملك سعود
الاختبارات النهائية
المقررات النظرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا ربنا يعينك علي الفساد الرياضي و ربنا يشافيك و يعافيك
faeiz1122
شكلها هبة طالعين فيها هالتافهين و التافهات أشوف هاليومين كثرانه طلاقاتهم الله لايبلانا
نجاة محمد
ربنا معاك ضد المتنمرين
faeiz1122
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
faeiz1122
هذولي الناس فيهم عقل ....؟ المرور تعب وهو يحذر من ترك السياره في وضع التشغيل ليش مايفهمون وأصلا مايحتاج المرور يحذر عالعموم الله يرجع له سيارته وياليت يعاقبون السارق عقوبة رادعه

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