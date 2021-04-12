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خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

منذ ساعة
1757
خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، مجددًا طريقة وخطوات الإفصاح عن الدخل وأهمية تعديل بيانات المستفيدين وفق المستجدات التي تطرأ على حالتهم، وذلك ردًّا على استفسار شخص نزل اسمه في التأمينات الاجتماعية.

وأكد حساب المواطن إنه يجب القيام بالخطوات التالية: تسجيل الدخول إلى الحساب، الانتقال إلى تفاصيل الطلب ثم اختيار الإفصاح عن الدخل، تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا توجد وظيفة)، حذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).

وأشار البرنامج إلى أنه سوف يتم دراسة بيانات المستفيد واستحقاقه مرة أخرى، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

 

التأمينات الاجتماعية
حساب المواطن
الإفصاح عن الدخل

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا ربنا يعينك علي الفساد الرياضي و ربنا يشافيك و يعافيك
faeiz1122
شكلها هبة طالعين فيها هالتافهين و التافهات أشوف هاليومين كثرانه طلاقاتهم الله لايبلانا
نجاة محمد
ربنا معاك ضد المتنمرين
faeiz1122
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
faeiz1122
هذولي الناس فيهم عقل ....؟ المرور تعب وهو يحذر من ترك السياره في وضع التشغيل ليش مايفهمون وأصلا مايحتاج المرور يحذر عالعموم الله يرجع له سيارته وياليت يعاقبون السارق عقوبة رادعه

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