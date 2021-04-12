رغد صدام حسين تنعى محامي والدها: "قاوم نزعة الشر في بلاده"

بغداد (صدى):
علقت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على رحيل وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك، الذي شارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن والدها خلال محاكمته ببغداد عام 2005.
وقالت رغد في تغريدة على حسابها الرسمي على"تويتر" اليوم "أنعى إليكم السيد رامسي كلارك المحامي الاميركي الذي كان جزءا من هيئة الاسناد للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين".
ونشرت رغد بيان قالت فيه إن "وزير العدل الأميركي السابق الذي اختار أن يقف ضد نزعة الشر في بلاده والدفاع عن الكثير من القضايا الإنسانية العادلة والصعبة التي كان مؤمنا بها قد دافع عن والدي بمهنية عالية وكان دوما إلى جانبي في ذلك".
وتابعت "لم يكن رامسي كلارك مؤيدا للحروب التي شنتها الولايات المتحدة على منطقتنا واعتبرها حرب على الإسلام، ولن أنسى أنك كنت دوما إلى جانبي في الظروف الصعبة التي واجهتني أثناء دفاعي عن والدي لأنك رفضت الظلم الذي لحق بالعراق والعراقيين حتى آخر يوم".
وأضافت "كان يوم وفاتك في ذكرى احتلال العراق في 9 نيسان وكأنه رسالة تعزية .. رحمك الله أيها الصديق المخلص والإنسان الواقف إلى جانب الحق".