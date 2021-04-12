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رغد صدام حسين تنعى محامي والدها: "قاوم نزعة الشر في بلاده"

منذ ساعة
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رغد صدام حسين تنعى محامي والدها: "قاوم نزعة الشر في بلاده"

بغداد (صدى):
علقت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على رحيل وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك، الذي شارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن والدها خلال محاكمته ببغداد عام 2005.

وقالت رغد في تغريدة على حسابها الرسمي على"تويتر" اليوم "أنعى إليكم السيد رامسي كلارك المحامي الاميركي الذي كان جزءا من هيئة الاسناد للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين".

ونشرت رغد بيان قالت فيه إن "وزير العدل الأميركي السابق الذي اختار أن يقف ضد نزعة الشر في بلاده والدفاع عن الكثير من القضايا الإنسانية العادلة والصعبة التي كان مؤمنا بها قد دافع عن والدي بمهنية عالية وكان دوما إلى جانبي في ذلك".

وتابعت "لم يكن رامسي كلارك مؤيدا للحروب التي شنتها الولايات المتحدة على منطقتنا واعتبرها حرب على الإسلام، ولن أنسى أنك كنت دوما إلى جانبي في الظروف الصعبة التي واجهتني أثناء دفاعي عن والدي لأنك رفضت الظلم الذي لحق بالعراق والعراقيين حتى آخر يوم".

وأضافت "كان يوم وفاتك في ذكرى احتلال العراق في 9 نيسان وكأنه رسالة تعزية .. رحمك الله أيها الصديق المخلص والإنسان الواقف إلى جانب الحق".

العراق
محامي
رغد صدام حسين
وزير العدل الأمريكي الأسبق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48866
منذ 55 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا ربنا يعينك علي الفساد الرياضي و ربنا يشافيك و يعافيك
faeiz1122
شكلها هبة طالعين فيها هالتافهين و التافهات أشوف هاليومين كثرانه طلاقاتهم الله لايبلانا
نجاة محمد
ربنا معاك ضد المتنمرين
faeiz1122
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
faeiz1122
هذولي الناس فيهم عقل ....؟ المرور تعب وهو يحذر من ترك السياره في وضع التشغيل ليش مايفهمون وأصلا مايحتاج المرور يحذر عالعموم الله يرجع له سيارته وياليت يعاقبون السارق عقوبة رادعه

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