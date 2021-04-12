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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منذ ساعتين
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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا بالامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الطقس
منطقة المدينة المنورة
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا ربنا يعينك علي الفساد الرياضي و ربنا يشافيك و يعافيك
faeiz1122
شكلها هبة طالعين فيها هالتافهين و التافهات أشوف هاليومين كثرانه طلاقاتهم الله لايبلانا
نجاة محمد
ربنا معاك ضد المتنمرين
faeiz1122
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
faeiz1122
هذولي الناس فيهم عقل ....؟ المرور تعب وهو يحذر من ترك السياره في وضع التشغيل ليش مايفهمون وأصلا مايحتاج المرور يحذر عالعموم الله يرجع له سيارته وياليت يعاقبون السارق عقوبة رادعه

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