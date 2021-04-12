الهيئة الملكية توفر أكثر من 20 وظيفة عبر برنامج تأهيل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر اكثر من 20 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى من خلاب برنامج التأهيل والإحلال للعمل بشركات القطاع الخاص.
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي فني التلفزيون الكيبل، ومدير المشروع، مشرف مراقبة العمل، مشرف الصيانة، مشرف مستودعات، مراقب عمال حرفي المباني، مراقب عمال الكهرو ميكانيكية، مفتش ميداني، عامل، فني كهربائي، مساعد فني أنظمة التهوية، مساعد فني صيانة، مشغل حاسب آلي مهندس كهربائي، كهربائي الفولطية المنخفض، كهربائي الفولطية المتوسطة، كاتب مكتب، كهربائي، محاسب موظفة إدارية.
وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف عن طريق هذا الرابط من هنــــــــــــــا .