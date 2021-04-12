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الهيئة الملكية توفر أكثر من 20 وظيفة عبر برنامج تأهيل

منذ ساعة
2009
الهيئة الملكية توفر أكثر من 20 وظيفة عبر برنامج تأهيل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر اكثر من 20 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى من خلاب برنامج التأهيل والإحلال للعمل بشركات القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي فني التلفزيون الكيبل، ومدير المشروع، مشرف مراقبة العمل، مشرف الصيانة، مشرف مستودعات، مراقب عمال حرفي المباني، مراقب عمال الكهرو ميكانيكية، مفتش ميداني، عامل، فني كهربائي، مساعد فني أنظمة التهوية، مساعد فني صيانة، مشغل حاسب آلي مهندس كهربائي، كهربائي الفولطية المنخفض، كهربائي الفولطية المتوسطة، كاتب مكتب، كهربائي، محاسب موظفة إدارية.

وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف عن طريق هذا الرابط من هنــــــــــــــا .

الجبيل
الهيئة الملكية
برنامج تأهيل

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا معاك ضد المتنمرين
faeiz1122
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
faeiz1122
هذولي الناس فيهم عقل ....؟ المرور تعب وهو يحذر من ترك السياره في وضع التشغيل ليش مايفهمون وأصلا مايحتاج المرور يحذر عالعموم الله يرجع له سيارته وياليت يعاقبون السارق عقوبة رادعه
نجاة محمد
الغلطان ياخد علي رأسة
نجاة محمد
والله عيب تسبة و كمان تبغي تقاضية وهو اصلا ماقال كلمة غلط فيك و حتي كلام زوجتك بتحاسب عليها القانون

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