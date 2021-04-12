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محافظة الوجه تتزين بلون الذهب أثناء الغروب
منذ ساعة
436
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ربيعان
مضيع المرض جاه بالغلط
كلام مليان
علينا يا قرنبع ع اساس بتدفعون هالغرمات كلها كذب على الذقون اتحدى اذا النادي يتحمل ريال واحد من غرمات الانضباط موسم كامل وحتى الموسم الى قبل بدون ظهور اي لاعب في المقابلات بعد المباريات والحسابه بتحسب بس بالوهمي وكذا الله مو موفقكم يا اوباش
إبن سمومة
أسألك اللهم بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها.. وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما ابدا..اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام و اكفه بركنك الذى لا يرام و احفظه بعزك الذى لا يُضام و اكلأه فى الليل و فى النهار و ارحمه بقدرتك عليه ّأنت ثقته و رجائه يا كاشف الهم . يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين . اللهم البسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا ياأرحم الراحمين .
إبن سمومة
أسألك اللهم بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها.. وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما ابدا..اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام و اكفه بركنك الذى لا يرام و احفظه بعزك الذى لا يُضام و اكلأه فى الليل و فى النهار و ارحمه بقدرتك عليه ّأنت ثقته و رجائه يا كاشف الهم . يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين . اللهم البسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا ياأرحم الراحمين .
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل ،،، قالوا // لسانك حصانك .. وهذي اظن لسانها حمار ماهو حصان ..
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