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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

منذ 19 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،نجران ،جازان، عسير ،الباحة). فيما تأثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين. يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
يمكن حابه تخطبك لزواج
ابو عمار
ما عمل جديد اللي طبخه تسمى مقلوبه عموما مو مهم الطباخ ولا احلام المهم اللي معهم ايش دورها هل هي مترجمه لهم
ابو وليد
هذا نصاب او انه خايف ان اثيوبيا حتقفل عنهم النيل
ابو عمار
ايش حكاية ضهور الكلاب في هذه الفتره . المفروض ان يتم جمع هذه الكلاب في حضيره بعيده عن المدن والاماكن العامه

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