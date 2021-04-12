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بيلوسي: "ترامب دمر خططي للتقاعد"

منذ ساعة
1774
بيلوسي: "ترامب دمر خططي للتقاعد"

واشنطن (صدى):
صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها شعرت بصدمة بعد فوزر الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

وذكرت بيلوسي في كتاب سيرتها الذاتية، أنها في البداية كانت على يقين من أن منافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون ستحقق الفوز، لذا وضعت عينيها على التقاعد وتكريس نفسها لعائلتها.

وأضافت أن: "فوز شخص تحدث بهذه الطريقة عن النساء، والذي كان فظا جدا بالنسبة لي، كان مخيفا"، مشيرة إلى أن "فوز ترامب وضع خططها الأولية على الرف إلى أجل غير مسمى".

ومن المقرر نشر السيرة الذاتية لبيلوسي في 20 أبريل من قبل Twelve Books، ويستند إلى مقابلات معها وجلسات متعددة مع 150 من أفراد عائلتها وأصدقائها وحلفائها السياسيين وخصومها.

ترامب
بيلوسي

التعليقات

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عبادة الله بداخل المسجد او خارجة لانزايدون على الدين وحرص الدولة حفظها آلله على سلامة مواطينها واجب عليها وواجب علينا الوقوق والتقيد بالقرارات والتوجيهات ومن يجعل العبادة بالمسجد ومتحمس الاخ طيب وخارج المسجد رووح صل بالبيت وخذ الليل من اولووو لاخرو مفاهيم خاطئة بعلاقتنا كع آلله اصبحت اكثرها نفاق ورياء واصبحنا ضد مصلحة المواطن والوطن وترى عبادة الله بكل مكان وكل زمان وبعض الدول الفقيرة المسلمة لايوجد عندها مساجد كثيرة فهل يعنى ان علاقتهم مع الله انتهت ارجوو عدم المزايدة على الدين وان يبعدنى واياكم عن النفاق والرياء بعبادة الله
سكب سعدون
ياجماعة ترى عبادة الله مو فى المسجد بس الى مو عاجبوو الوقت صلى بيبيتكم من اول الليل لاخروو ما عندك مشكلة وآلله يتقبل من عبادة اهم شى الخشوع لله بدون نفاق واخلى المسجد حجة واعتقد ان عبادة الاه لاتكون الا بداخل المسجد فقط وكيف الدولة المسلمة الفقيرة التى لايوجد عندها مساجد ياجماعة افهموو حنا بوضع خطير والدولة تحارب هذا الوباء ولنكن بيد مع بعض لاكن للاسف بعض العقول تزايد على الدين ولايفهمون ولايدركون ان العبادة مع الله بكل مكان سواء بالمسجد ولا خارج المسجد
د محمد ماجد بخش
نرى في سوق العمل من هم على وظيفة سائق خاص منذ سنوات تطول في عددها ولا يعرف كفيله ويقول أنه أشترى الفيزا ب١٤٠٠٠ من بلاده عبر وسيط وكان قد عمل في التهريب بين مدينة كذا ومدينة كذا ( متخصص ) وعمل في كذا وكذا ومع فلان وعلان ثم أنه كان يدفع مبلغ للوسيط بينه وبين الكفيل لغرض التجديد مبلغا شهريا مقتطعا ثم كوفيء ببلاغ هروب وأصبح متشردا ولا زال تائها يحاول إلغاء البلاغ لكنه لم يسرق وإن أرتكب الأخطاء السبعة الأخرى كلها لكن لو بقي حرا دون ضغط أو تصحيح سريع قد يسرق وقد يقتل وقد يفعل العجائب تحت ذريعة القهر. إنه الجهل المركب منه ومن غير كفيل فضل جمع المال على حساب الوطن ونجي بأمان
د محمد ماجد بخش
بس يا محمد رمضان شغلتنا الله يسامح اللي يحبك ويقويك على الصح يبقى معاك ويخلي الباحثين في علم الذرة دون عضلاتك
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..

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