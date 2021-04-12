بيلوسي: "ترامب دمر خططي للتقاعد"

واشنطن (صدى):
صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها شعرت بصدمة بعد فوزر الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.
وذكرت بيلوسي في كتاب سيرتها الذاتية، أنها في البداية كانت على يقين من أن منافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون ستحقق الفوز، لذا وضعت عينيها على التقاعد وتكريس نفسها لعائلتها.
وأضافت أن: "فوز شخص تحدث بهذه الطريقة عن النساء، والذي كان فظا جدا بالنسبة لي، كان مخيفا"، مشيرة إلى أن "فوز ترامب وضع خططها الأولية على الرف إلى أجل غير مسمى".
ومن المقرر نشر السيرة الذاتية لبيلوسي في 20 أبريل من قبل Twelve Books، ويستند إلى مقابلات معها وجلسات متعددة مع 150 من أفراد عائلتها وأصدقائها وحلفائها السياسيين وخصومها.