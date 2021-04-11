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شاهد.. أنمار الحائلي يكشف موقفه من استقدام حكام أجانب

منذ ساعة
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شاهد.. أنمار الحائلي يكشف موقفه من استقدام حكام أجانب

طلال الغامدي (صدى):
صرح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بأنه يثق في الحكم السعودي، مؤكدًا صعوبة استقدام حكام أجانب خلال الفترة المقبلة؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال أنمار الحائلي في تصريحاته ببرنامج " الدوري مع وليد ": " عندنا ثقة في الحكم السعودي بلا شك، هذا ليس كلام تنظير أو من هذا القبيل بالعكس هناك كفاءات، والأخطاء واردة في كرة القدم، لكن في شيء يجب الانتباه له، الظروف الصحية في العالم كله صعبة جدًّا ".

وتابع: " صعب أن تجد حكام بكفاءة عالية ويستطيعون القدوم إلى السعودية في مثل هذا التوقيت ومثل هذه الظروف الصعبة للطيران والظروف الصحية، الظروف ليست سهلة".

وبخصوص استقدام حكم مغربي في الجولة الماضية وتكلفته، قال الحائلي: " إن تكلفة الطاقم تقريبًا 176 ألف ريال، أي أن الـ5 مباريات المقبلة تصل إلى مليون ريال".

وأضاف: " إحضار الحكم الأجنبي الآن يجب أن يكون يحمل شهادة صحية، بجانب ظروف الدولة التي يأتي منها أو الظروف الموجودة عندنا فالدوري صعب الآن ومضغوط وصعب أن تحضر حكم الآن ".

الاتحاد
انمار الحائلي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبنا الله ونعم الوكيل في الاب طفله عمرها 3 سنوات تعمل معها كذا
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاها من شرهاا ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اعوذبالله
د محمد ماجد بخش
كورونا مدرسة كبيرة ونحنا فيها تلاميذ صغار

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