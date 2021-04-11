شاهد.. رازفان: لن أدرب أي نادي سعودي بعد الهلال

ماجد محمد (صدى):
صرح رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السابق، بأنه من المستحيل أن يدرب أي نادي سعودي آخر بعد الهلال.
وأوضح لوشيسكو في تصريحاته لبرنامج " صدى الملاعب" أن أفضل مراحل حياته قضاها في الهلال، قائلا:" ليست هناك أي فرصة للذهاب لأي فريق سعودي آخر".
وأكد لوشيسكو أن الهلال سيكون بطل الدوري نهاية الموسم، لافتًا أن الفريق يحتاج لبعض الحوافز لتحقيق الدوري.
واعتبر رازفان أن الاتحاد أفضل فريق هذا الموسم بعد الهلال، كما أشار إلى أن لاعبين النصر "مهاريون وجيدون ".
يذكر أن نادي الهلال، أعلن قبل أيام انضمام رازفان لوشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، ليصبح أول أجنبي يحصل على العضوية الذهبية في أندية المملكة، بعدما سدد رسوم العضوية الذهبية والبالغة 100 ألف ريال.