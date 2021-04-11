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"سعد بن عواض" يعقد قرانه على كريمة الشيخ "عايد السفياني" بالطائف
منذ ساعة
1953
3
الطائف (صدى):
عقد قران الأستاذ سعد بن عواض بن سعيد على ابنة الشيخ "عايد السفياني" في محافظة الطائف.
وهنأ فريق صحيفة "صدى" أسرة العروسين بمناسبة عقد القران سائلين الله أن يسعدهما في حياتهما الزوجية.
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الطائف
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 7777
منذ ساعة
٣٧ مليون مبروك لأسرة العروسين بمناسبة عقد القران سائلين الله أن يسعدهما في حياتهما الزوجية.
ابوسلطان
عدد التعليقات : 283
منذ 21 دقيقة
هههههه الله ياخذكم من الفضاوة من سمعكم قال اول ناس يعقد لهم قران
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 7777
منذ 7 دقائق
خلي الناس تفرح ليه زعلان عقبال عندك
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الله يسامحك يا سمو الأمير عبدالرحمن وقد كتبت قصيدتك " تحياتي للحرامي " فنشط الناشطون وتحمس السارقون وكثرت اللصوص
د محمد ماجد بخش
خلي الناس تفرح ليه زعلان عقبال عندك
د محمد ماجد بخش
العدد الذري Z لا يمثل سوى كتلة العنصر العددية شأنه شأن عدد الكتلة A حيث "وحدة الكتلة الذرية" العددية أنواع ولا تقتصر على تحديد أقرب عدد صحيح ممثل للوزن الذري M.Wt لأن العدد الذري عدد يخص وحدات العنصر ويمثل لوحدة العنصر بعدد وحدات العناصر العددية الممثلة لفترة العناصر ووحدات العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثل بالعدد الذري وهو عدد يمثل لوحدة العنصر كما أسلفت بتمثيل الكتلة الثقالية لها بعدد ذرات العنصر ولدي مزيد من التوضيح ومزيد من الشرح ومزيد من المفاجئات في هذا الشأن
abdul
العشاء والتراويح مع اخذ كل الاحتياطات اللازمة مسموح فقط ٣٠ دقيقة. كم دقيقة مسموح لواحد في دار السينما؟
د محمد ماجد بخش
العدد الذري تعريفا وفهما مردود على الغرب .. ونحن هنا .. صقورا للعلوم
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