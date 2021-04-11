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غضب وأصوات عالية تجتاح دكة بدلاء برشلونة أثناء الكلاسيكو

منذ ساعة
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غضب وأصوات عالية تجتاح دكة بدلاء برشلونة أثناء الكلاسيكو

وكالات (صدى):
سيطرة حالة من الغضب دكة بدلاء فريق برشلونة، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم أمام فريق ريال مدريد على استاد ألفريدو دي ستيفانو يوم أمس.

وتعالى صوت لاعب برشلونة ريكي بويغ من على مقاعد دكة البدلاء، وطالب زميله أوسكار مينغويزا على اللعب بسرعة

كما سادت حالة من التوتر والغضب اللاعبين البدلاء بسبب عدم احتساب الحكم لركلة جزاء التي طالب بها لاعبو برشلونة خلال المباراة.

وامتدت حالة التوتر وتعالت الأصوات من جهة أحد لاعبي ريال مدريد الذين لم يشاركوا في المباراة، ومنهم القائد سيرجيو راموس الذى ظهر بصرخاته وتوجيهاته التي استفزت بدلاء برشلونة خلال المباراة التي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف.

ريال مدريد
برشلونة
سيرجيو راموس
ريكي بويغ

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يسامحك يا سمو الأمير عبدالرحمن وقد كتبت قصيدتك " تحياتي للحرامي " فنشط الناشطون وتحمس السارقون وكثرت اللصوص
د محمد ماجد بخش
خلي الناس تفرح ليه زعلان عقبال عندك
د محمد ماجد بخش
العدد الذري Z لا يمثل سوى كتلة العنصر العددية شأنه شأن عدد الكتلة A حيث "وحدة الكتلة الذرية" العددية أنواع ولا تقتصر على تحديد أقرب عدد صحيح ممثل للوزن الذري M.Wt لأن العدد الذري عدد يخص وحدات العنصر ويمثل لوحدة العنصر بعدد وحدات العناصر العددية الممثلة لفترة العناصر ووحدات العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثل بالعدد الذري وهو عدد يمثل لوحدة العنصر كما أسلفت بتمثيل الكتلة الثقالية لها بعدد ذرات العنصر ولدي مزيد من التوضيح ومزيد من الشرح ومزيد من المفاجئات في هذا الشأن
abdul
العشاء والتراويح مع اخذ كل الاحتياطات اللازمة مسموح فقط ٣٠ دقيقة. كم دقيقة مسموح لواحد في دار السينما؟
د محمد ماجد بخش
العدد الذري تعريفا وفهما مردود على الغرب .. ونحن هنا .. صقورا للعلوم

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