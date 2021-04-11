غضب وأصوات عالية تجتاح دكة بدلاء برشلونة أثناء الكلاسيكو

وكالات (صدى):
سيطرة حالة من الغضب دكة بدلاء فريق برشلونة، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم أمام فريق ريال مدريد على استاد ألفريدو دي ستيفانو يوم أمس.
وتعالى صوت لاعب برشلونة ريكي بويغ من على مقاعد دكة البدلاء، وطالب زميله أوسكار مينغويزا على اللعب بسرعة
كما سادت حالة من التوتر والغضب اللاعبين البدلاء بسبب عدم احتساب الحكم لركلة جزاء التي طالب بها لاعبو برشلونة خلال المباراة.
وامتدت حالة التوتر وتعالت الأصوات من جهة أحد لاعبي ريال مدريد الذين لم يشاركوا في المباراة، ومنهم القائد سيرجيو راموس الذى ظهر بصرخاته وتوجيهاته التي استفزت بدلاء برشلونة خلال المباراة التي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف.