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بالفيديو .. طالبة توجه رسالة لجامعة حفر الباطن: لا نريد موجة ثانية من كورونا

منذ 14 دقيقة
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بالفيديو .. طالبة توجه رسالة لجامعة حفر الباطن: لا نريد موجة ثانية من كورونا

الشرقية (صدى):
ناشدت طالبة بجامعة حفر الباطن جامعتها بجعل الاختبارات عن بعد، وذلك حفاظاً عل حياتهم من فيروس كورونا الجديد.

وأضافت، خلال مداخلة لها في برنامج " ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الإصابات بكورونا في المنطقة الشرقية مرتفعة جدًا، وحضور الطلاب للجامعة قد يعرضهم للإصابة بسبب كثرة أعداد الطلاب.

وأكدت أنهم لا يريدون موجة ثانية من كورونا، لافتة إلى الجامعة تمتلك بابين فقط، ونظراً لأعدادهم الكبيرة فهذا سيجعل التجمعات كثيرة في مداخل وأبواب الجامعة، مما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس حتى وإذا تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بنسبة 100%.

المنطقة الشرقية
كورونا
فيروس كورونا
جامعة حفر الباطن

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما عليه يا محمد رمضان خشمك يعني مناخيرك مرفوعة بالدولار في زمن صعب سمح بذلك لك ولغيرك
د محمد ماجد بخش
أتمنى من الجهات المعنية بيان أهمية وإثراء قيمة الدعاء على الأعداء فإن سهام الليل لا تخطيء وهذا العدو اللدود استطال عبثه وضل سعيه وتراكمت أوهامه ولجمه الأبطال الأشاوس بتوفيق الله ثم بخبرتهم ووطنينهم وروحهم الدفاعية وقوة صبرهم وجلد عزيمتهم فلا أشك للحظة في قدراتنا وقواتنا الدفاعية وفي مشروعية الدعاء على العدو سند وعون وتأكيد على المساهمة بالقليل مع تلك السواعد والعيون الساهرة على أمننا وراحتنا وفق الله جميع قطاعاتنا العسكرية في كل رمية وصدة اللهم آمين
سعـــ ابومحمد ــد
فرص التفشيات ( هالجمله هذي انا بالذات مادخلت مزاجي ) كيف فرص التفشيات ، اجلس مع شخص عشر دقايق وهو مصاب والا نص ساعه هي نفسها . والا حتى ساعتين
د محمد ماجد بخش
لا فض فوك يا دكتور لقد أثلجت صدر محبكم الكيميائي الذي مارس التعليم الجامعي منذ عام ١٤٠٤ معلوماتك ثاقبة ونافذة إلى قاع الدماغ ومبروك علينا الشهر الفضيل
ا
عبد اللطيف آل الشيخ لو خليتها خمس دقايق احسن الله المستعان بس

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