الأعداد السابقة للصحيفة

6 إجراءات وقائية في المولات والمطاعم والفنادق بالرياض 

منذ ساعة
2083
1
6 إجراءات وقائية في المولات والمطاعم والفنادق بالرياض 

الرياض (صدى):
أشارت أمانة منطقة الرياض، إلى أبرز 6 إجراءات احترازية ووقائية في المولات والمطاعم والفنادق بمدينة الرياض، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الإجراءات الاحترازية تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية الميدانية، وإيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق، وتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة خلال رمضان وعيد الفطر المبارك.

وتضمنت إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإغلاق الحدائق الصغيرة وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار، وتجهيز الطلبات مسبقاً أو من الحجز المسبق والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.

الفنادق
الرياض
المطاعم
المولات
إجراءات وقائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7777
منذ 26 دقيقة
أحسست بمغص عندما قرأت عنوان الخبر سببه تبديل كلمة احتراز بكلمة وقاية لأن الوقاية خير من العلاج وفي الاحتراز وقاية وعلاج نحن في سباق مع الزمن ونبحث عن المناعة بأي شكل وبأي صورة ومن أي طريق لكن يأبى الإقتصاد وتأبى الحياة ويأبى المحرر إلا أن يشعرني بالمغص والسبب اجتماع كلمة وقاية مع كلمة مطاعم في جملة واحدة مما ذكرني بفرع من علوم الطب تنشط الحاجة إليه عند الجوائح وهو الطب الوقائي وله إدارة في البلديات وفروع الصحة الوقائية سابقا يعمل فيه بياطرة دكاترة متعاقدين قبل عدد من العقود وكنت أسمع وأرى أن وجود البعوضة قد يتسبب في إغلاق حظيرة أغنام وإخلائها من قوة التشدد والحرص على مجانبة العدوى

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يسامحك يا سمو الأمير عبدالرحمن وقد كتبت قصيدتك " تحياتي للحرامي " فنشط الناشطون وتحمس السارقون وكثرت اللصوص
د محمد ماجد بخش
خلي الناس تفرح ليه زعلان عقبال عندك
د محمد ماجد بخش
العدد الذري Z لا يمثل سوى كتلة العنصر العددية شأنه شأن عدد الكتلة A حيث "وحدة الكتلة الذرية" العددية أنواع ولا تقتصر على تحديد أقرب عدد صحيح ممثل للوزن الذري M.Wt لأن العدد الذري عدد يخص وحدات العنصر ويمثل لوحدة العنصر بعدد وحدات العناصر العددية الممثلة لفترة العناصر ووحدات العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثل بالعدد الذري وهو عدد يمثل لوحدة العنصر كما أسلفت بتمثيل الكتلة الثقالية لها بعدد ذرات العنصر ولدي مزيد من التوضيح ومزيد من الشرح ومزيد من المفاجئات في هذا الشأن
abdul
العشاء والتراويح مع اخذ كل الاحتياطات اللازمة مسموح فقط ٣٠ دقيقة. كم دقيقة مسموح لواحد في دار السينما؟
د محمد ماجد بخش
العدد الذري تعريفا وفهما مردود على الغرب .. ونحن هنا .. صقورا للعلوم

أخر الأخبار

عبدالعزيز الغيامة وحديث عن محترف الشباب بانيغا
عبدالعزيز الغيامة وحديث عن محترف الشباب بانيغا
منذ دقيقتين 101
سلطان المهوس : من الصعب تأخير أي مباراة في آسيا
سلطان المهوس : من الصعب تأخير أي مباراة في آسيا
منذ 6 دقائق 127
شاهد.. رازفان: لن أدرب أي نادي سعودي بعد الهلال
شاهد.. رازفان: لن أدرب أي نادي سعودي بعد الهلال
منذ 15 دقيقة 1352
إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا
إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا
منذ 21 دقيقة 252
الاعتداء على مركز إسلامي في فرنسا
الاعتداء على مركز إسلامي في فرنسا
منذ 35 دقيقة 1389
مفاجأة صادمة في قضية زوجة حسناء مُعنفة على يد زوجها
مفاجأة صادمة في قضية زوجة حسناء مُعنفة على يد زوجها
منذ 52 دقيقة 666
أحمد المطرودي : مشكلة النصر أن الجماهير هي من تأثر على القرارات
أحمد المطرودي : مشكلة النصر أن الجماهير هي من تأثر على القرارات
منذ ساعة 309
أنمار الحائلي : كنت متوقع الفوز على الهلال
أنمار الحائلي : كنت متوقع الفوز على الهلال
منذ ساعة 420
عبدالعزيز شرقي : إذا وصل النصر لمستوى الهلال .. سأشاهد مبارياته
عبدالعزيز شرقي : إذا وصل النصر لمستوى الهلال .. سأشاهد مبارياته
منذ ساعة 476
"سعد بن عواض" يعقد قرانه على كريمة الشيخ "عايد السفياني" بالطائف
"سعد بن عواض" يعقد قرانه على كريمة الشيخ "عايد السفياني" بالطائف
منذ ساعة 1953