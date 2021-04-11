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أمانة الشرقية تعلق على فيديو لعمالة وافدة تجمع دقيق منتهي الصلاحية من صندوق قمامة بالدمام

منذ ساعة
1725
أمانة الشرقية تعلق على فيديو لعمالة وافدة تجمع دقيق منتهي الصلاحية من صندوق قمامة بالدمام

الدمام (صدى):
عقبت أمانة الشرقية، على فيديو متداول لعمالة وافدة تجمع دقيق غير صالح للاستخدام من حاوية قمامة بالدمام.

وأكدت أمانة الشرقية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة المالكة للحاوية، إضافة إلى أنه تم تزويد الجهات الأمنية بمعلومات المركبة لاستدعاء مالكها وعمل اللازم.

وأوضحت أنها لا تسمح بمثل هذه السلوكيات الفردية وهي مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية مشددة على أن صحة الإنسان خط أحمر لن يتم التهاون معه.

وكانت "صدى" نشرت فيديو لعمالة وافدة تجمع دقيق منتهي الصلاحية من حاوية قمامة بالدمام، ووضعه في صندوق شاحنة كانت معهم.

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بالفيديو..عمالة وافدة تجمع دقيق منتهي الصلاحية من صندوق قمامة بالدمام

الدمام
أمانة الشرقية
عمالة وافدة
صندوق قمامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما عليه يا محمد رمضان خشمك يعني مناخيرك مرفوعة بالدولار في زمن صعب سمح بذلك لك ولغيرك
د محمد ماجد بخش
أتمنى من الجهات المعنية بيان أهمية وإثراء قيمة الدعاء على الأعداء فإن سهام الليل لا تخطيء وهذا العدو اللدود استطال عبثه وضل سعيه وتراكمت أوهامه ولجمه الأبطال الأشاوس بتوفيق الله ثم بخبرتهم ووطنينهم وروحهم الدفاعية وقوة صبرهم وجلد عزيمتهم فلا أشك للحظة في قدراتنا وقواتنا الدفاعية وفي مشروعية الدعاء على العدو سند وعون وتأكيد على المساهمة بالقليل مع تلك السواعد والعيون الساهرة على أمننا وراحتنا وفق الله جميع قطاعاتنا العسكرية في كل رمية وصدة اللهم آمين
سعـــ ابومحمد ــد
فرص التفشيات ( هالجمله هذي انا بالذات مادخلت مزاجي ) كيف فرص التفشيات ، اجلس مع شخص عشر دقايق وهو مصاب والا نص ساعه هي نفسها . والا حتى ساعتين
د محمد ماجد بخش
لا فض فوك يا دكتور لقد أثلجت صدر محبكم الكيميائي الذي مارس التعليم الجامعي منذ عام ١٤٠٤ معلوماتك ثاقبة ونافذة إلى قاع الدماغ ومبروك علينا الشهر الفضيل
ا
عبد اللطيف آل الشيخ لو خليتها خمس دقايق احسن الله المستعان بس

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