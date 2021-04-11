بالصور .. قصة الزي الذي ظهر به الملك الأردني أثناء زيارته لصرح الشهيد والأضرحة

عمّان (صدى):
ظهر ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، بلباس العرش أثناء زيارته لصرح الشهيد، خلال الاحتفال بمئوية الدولة، لكنه لم يظهر بنفس هذا الزي عندما زار الأضرحة الملكية.
ويرجع سبب ظهور الملك بزي مختلف لهذه الأماكن خلال، وفقا لصحيفة "رؤيا"، إلى أن لكل منهما مناسبات خاصة به.
ويعد الزي الذي ظهر فيها الملك عند زيارته لصرح الشهيد هو زي مرتبط فقط بالمناسبات الرسمية، ولا يجوز ارتدائه في غير هذه المناسبات.
ويرتبط هذا الزي بتاريخ الأردن ومئوية تأسيسها، كما أن البروتوكول يقتضي أن يغير الملك اللباس عند زيارة الأضرحة، وذلك لارتباطه برمزية المكان والمناسبة، لذلك لم يظهر بها بلباس العرش.