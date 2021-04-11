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قرار عاجل من "الشؤون الإسلامية" بشأن صلاة التراويح في مساجد المملكة

منذ ساعة
3788
قرار عاجل من "الشؤون الإسلامية" بشأن صلاة التراويح في مساجد المملكة

الرياض (صدى):
قرر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، بأن تجمع صلاة التراويح والقيام والا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

وجاء ذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات.

مساجد
صلاة التراويح

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أحدث التعليقات

بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
Z
غير صحيح..
د محمد ماجد بخش
كلام شديد وأنيق واحتاج أقرأه مرتين ثلاثة لأنه مطعم بالدرر ؛ ولي عودة

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