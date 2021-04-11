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بالفيديو .. قصة "أم الجواسيس” التي ساهمت في الإطاحة بقيادات تنظيمي داعش والقاعدة

منذ 11 دقيقة
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بالفيديو .. قصة "أم الجواسيس” التي ساهمت في الإطاحة بقيادات تنظيمي داعش والقاعدة

بغداد (صدى):
تمكنت سيدة لم يتجاوز عمرها العقد الرابع من العمر، من الإطاحة بعشرات من قيادات تنظيمي داعش والقاعدة، ولقبت بـ “أم الجواسيس”.

وتعمل "أم عائشة"، وفقا لـ"روسيا اليوم"، منذ 13 عاماً لصالح خلية الصقور الاستخباراتية في العراق، وجلبت العديد من المعلومات معلوماتها التي ساهمت في اعتقال 77 قيادياً في تنظيمي القاعدة وداعش.

كما أوقفت عشرات العمليات الإرهابية، إلا أنها أعلنت الآن توقفها عن العمل بسبب الإجراءات الأخيرة في العراق وعدم ثقتها ببعض القادة الأمنيين والمسؤولين الحكوميين.

وأكدت أن السبب الذي دفعها لفعل ذلك لأخذ الثأر لخطيبها الذي ذبحه تنظيم القاعدة لأنه شيعي، وتركها التنظيم لأنها سُنية.

داعش
القاعدة
الجواسيس

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
abdul
توسّع مثل البحر في معنى الخيانة العظمى، لامثيل له في العالم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
.4love
المرأة خبيثة إلا من رحم الله من العاقلات وهن نادرات جداً ، انا قد حبيت بنت وتعلقت فيها ولكن للأسف الشديد سحبت علي وكنت وفيء معها حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها ونعم المنتقم هو اللهم آمين يارب العالمين، لو انها فقط ترجع لي وتطلب مني اني اسامحها والله العظيم لأسامحها ولكن إذا ماجت لا ماراح اسامحها ابدد، ولكن الحمدلله انا م دفعت أموال كذا برقم المهول ذا نفس الي بالخبر ههه😅💔 كل إلي دفعته ما يتعدى ٧٠٠ ريال بس والله اني تعلمت من بعدها صرت م اثق بأي بنت وصرت أكره كل البنات والسبب هي.
زائر
صمك يسلم عليك بعشرة لاعبين.. الله يقطع مشروعكم... الفاشل..

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