بالفيديو .. قصة "أم الجواسيس” التي ساهمت في الإطاحة بقيادات تنظيمي داعش والقاعدة

بغداد (صدى):
تمكنت سيدة لم يتجاوز عمرها العقد الرابع من العمر، من الإطاحة بعشرات من قيادات تنظيمي داعش والقاعدة، ولقبت بـ “أم الجواسيس”.
وتعمل "أم عائشة"، وفقا لـ"روسيا اليوم"، منذ 13 عاماً لصالح خلية الصقور الاستخباراتية في العراق، وجلبت العديد من المعلومات معلوماتها التي ساهمت في اعتقال 77 قيادياً في تنظيمي القاعدة وداعش.
كما أوقفت عشرات العمليات الإرهابية، إلا أنها أعلنت الآن توقفها عن العمل بسبب الإجراءات الأخيرة في العراق وعدم ثقتها ببعض القادة الأمنيين والمسؤولين الحكوميين.
وأكدت أن السبب الذي دفعها لفعل ذلك لأخذ الثأر لخطيبها الذي ذبحه تنظيم القاعدة لأنه شيعي، وتركها التنظيم لأنها سُنية.