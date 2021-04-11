الموت يفجع لاعب الأهلي "فيجسا" 

نواف السالم (صدى):
فجع الموت لاعب النادي الأهلي، اليوم الأحد، بوفاة والدته، حيث قال الإعلامي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، إن الصربي ليوبومير فيجسا، تلقى خبر وفاة والدته، صباح اليوم.
وكان الأهلي، يعيش أيامًا سيئة، حيث يواصل تحقيقه نتائج سلبية، بالفشل في تحقيق أي فوز في كل المسابقات الرسمية، منذ مباراة الوحدة في الـ5 من فبراير الماضي، عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ولن يتمكن فيجسا من السفر إلى صربيا، من أجل حضور جنازة والدته، بسبب القيود الموضوعة على رحلات الطيران، إثر انتشار فيروس كورونا حول العالم.