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الموت يفجع لاعب الأهلي "فيجسا" 

منذ 31 دقيقة
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الموت يفجع لاعب الأهلي "فيجسا" 

نواف السالم (صدى):
فجع الموت لاعب النادي الأهلي، اليوم الأحد، بوفاة والدته، حيث قال الإعلامي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، إن الصربي ليوبومير فيجسا، تلقى خبر وفاة والدته، صباح اليوم.

وكان الأهلي، يعيش أيامًا سيئة، حيث يواصل تحقيقه نتائج سلبية، بالفشل في تحقيق أي فوز في كل المسابقات الرسمية، منذ مباراة الوحدة في الـ5 من فبراير الماضي، عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ولن يتمكن فيجسا من السفر إلى صربيا، من أجل حضور جنازة والدته، بسبب القيود الموضوعة على رحلات الطيران، إثر انتشار فيروس كورونا حول العالم.

 

صربيا
النادي الأهلي
فيروس كورونا
ليوبومير ‏فيجسا

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
abdul
توسّع مثل البحر في معنى الخيانة العظمى، لامثيل له في العالم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
.4love
المرأة خبيثة إلا من رحم الله من العاقلات وهن نادرات جداً ، انا قد حبيت بنت وتعلقت فيها ولكن للأسف الشديد سحبت علي وكنت وفيء معها حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها ونعم المنتقم هو اللهم آمين يارب العالمين، لو انها فقط ترجع لي وتطلب مني اني اسامحها والله العظيم لأسامحها ولكن إذا ماجت لا ماراح اسامحها ابدد، ولكن الحمدلله انا م دفعت أموال كذا برقم المهول ذا نفس الي بالخبر ههه😅💔 كل إلي دفعته ما يتعدى ٧٠٠ ريال بس والله اني تعلمت من بعدها صرت م اثق بأي بنت وصرت أكره كل البنات والسبب هي.
زائر
صمك يسلم عليك بعشرة لاعبين.. الله يقطع مشروعكم... الفاشل..

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