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كشف هوية حكام مباريات الجولة الـ 26 بدوري المحترفين

منذ ساعة
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كشف هوية حكام مباريات الجولة الـ 26 بدوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أزاحت تقارير صحفية، النقاب عن هوية الحكام الذين يقودان مواجهات الجولة الـ26 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقامت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، بإسناد مهمة قيادة مواجهة أبها أمام نظيره العين، للحكم أحمد الرميخاني، والحكم ماجد الشمراني، لمواجهة القادسية أمام نظيره الرائد، وفقًا للزميلة "عكاظ".

وأوضحت أن مهمة قيادة مباراة فريق الاتحاد أمام نظيره الباطن، يتولاها الحكم سامي الجريس، ومواجهة الفتح أمام نظيره ضمك للحكم محمد البريدي، ومباراة الوحدة والاتفاق للحكم محمد إسماعيل.

دوري المحترفين
أحمد الرميخاني
ماجد الشمراني

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أحدث التعليقات

بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
Z
غير صحيح..
د محمد ماجد بخش
كلام شديد وأنيق واحتاج أقرأه مرتين ثلاثة لأنه مطعم بالدرر ؛ ولي عودة

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