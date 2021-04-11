الأعداد السابقة للصحيفة

آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين

منذ ساعة
1698
آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين

مكة المكرمة (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، عن آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين.

وقال هاني حيدر، إن التحصين هو أول شرط يجب توفره في كل طالبٍ لتصريح الصلاة أو العمرة أو الزيارة للمسجد الحرام، والذي يتم إصداره عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا".

وأوضح أن دخول المسجد النبوي يتطلّب إبراز تطبيق "توكلنا"، وذلك للمحصنين الذين مرّ على تلقّيهم الجرعة الأولى من اللقاح 14 يوما، أو المتعافين تماماً من الفيروس.

أبان أنه تم تخصيص 3 مسارات بقرب الكعبة المشرفة لكبار السن وذوي الإعاقة، وجرى تخصيص 6 نقاط لدخول المعتمرين والذين يتم تفويجهم إلى صحن المطاف عبر 14 مساراً افتراضياً.

المسجد النبوي
المسجد الحرام
المصلين
تطبيق توكلنا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
بدر الحربي
اللهم وفق الهلال الزعيم العالمي
Z
غير صحيح..
د محمد ماجد بخش
كلام شديد وأنيق واحتاج أقرأه مرتين ثلاثة لأنه مطعم بالدرر ؛ ولي عودة

أخر الأخبار

تتحدي صديقتها في الحديقة
تتحدي صديقتها في الحديقة
منذ 7 دقائق 104
الفنانة وعد وشقيقتها في اول ظهور
الفنانة وعد وشقيقتها في اول ظهور
منذ 7 دقائق 191
هدف لا يتكرر كثيراً في ملاعب كرة القدم
هدف لا يتكرر كثيراً في ملاعب كرة القدم
منذ 7 دقائق 173
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته الاعتيادية 
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته الاعتيادية 
منذ 20 دقيقة 1499
بالصور .. قصة الزي الذي ظهر به الملك الأردني أثناء زيارته لصرح الشهيد والأضرحة
بالصور .. قصة الزي الذي ظهر به الملك الأردني أثناء زيارته لصرح الشهيد والأضرحة
منذ 22 دقيقة 1538
اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان
اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان
منذ 51 دقيقة 1512
حقيقة تسريب بيانات مستخدمي "كلوب هاوس"
حقيقة تسريب بيانات مستخدمي "كلوب هاوس"
منذ 53 دقيقة 1412
فضاوة البنات وما تسوي
فضاوة البنات وما تسوي
منذ ساعة 603
رجل يثير رعب امرأة بتصرف غريب
رجل يثير رعب امرأة بتصرف غريب
منذ ساعة 399
آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين
آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين
منذ ساعة 1702