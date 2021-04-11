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الكشف عن أسماء أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي رمضان بالمسجد الحرام

منذ 56 دقيقة
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الكشف عن أسماء أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي رمضان بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في الثلاث تسليمات الأولى من اليوم الأول الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في التسليمات الثلاث الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والليلة الثالثة في الثلاث التسليمات الأولى الدكتور عبدالله بن عواد الجهني وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وبينت الرئاسة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية العشرين ليلة.

وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في الثلاث التسليمات الأولى من صلاة التراويح الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وفي التسليمتين الأخيرتين الدكتور ياسر الدوسري وفي ليلة 22 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهرالمعيقلي، وليلة 23 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، وليلة 24 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسرالدوسري.

وسيؤم المصلين في ليلة 25 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، وليلة 26 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي، وليلة 27 و28 و29 الدكتور بندر بليلة والدكتور ياسر الدوسري، فيما يؤم ليلة 30 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الثلاث الأولى الدكتور عبدالله الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الدكتور عبدالرحمن السديس وفي ليلة 22 الدكتور ياسر الدوسري والدكتور بندر بليلة، بينما ليلة 23 الدكتور عبدالله الجهني والدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24 الدكتور سعود الشريم والدكتور ماهر المعيقلي، مبينة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
.4love
المرأة خبيثة إلا من رحم الله من العاقلات وهن نادرات جداً ، انا قد حبيت بنت وتعلقت فيها ولكن للأسف الشديد سحبت علي وكنت وفيء معها حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها ونعم المنتقم هو اللهم آمين يارب العالمين، لو انها فقط ترجع لي وتطلب مني اني اسامحها والله العظيم لأسامحها ولكن إذا ماجت لا ماراح اسامحها ابدد، ولكن الحمدلله انا م دفعت أموال كذا برقم المهول ذا نفس الي بالخبر ههه😅💔 كل إلي دفعته ما يتعدى ٧٠٠ ريال بس والله اني تعلمت من بعدها صرت م اثق بأي بنت وصرت أكره كل البنات والسبب هي.
زائر
صمك يسلم عليك بعشرة لاعبين.. الله يقطع مشروعكم... الفاشل..
زائر
صمك يسلم عليك بعشرة لاعبين.. الله يقطع مشروعكم... الفاشل..
.4love
يالسخرية البرنامج اسمه مضحك فقط اسم البرنامج مهين ومضحك فمن يتجرأ أن يشترك به🤭😂

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