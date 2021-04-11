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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

منذ 28 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

مكة المكرمة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ونجران،كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.

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وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين. يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

مكة
حالة الطقس
طريف
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

.4love
كذا راح ينتشر الوباء اكثررر
نجاة محمد
اقول اسكت صرت تتكلم كثير بعد ما تركت منصبك
د محمد ماجد بخش
في كل رمضان نحظى بذكرى أحبتنا وفي كل الأحيان ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز طيب الله ثراه وأحيا ذكراه ولي العهد ووزير الداخلية الأسبق رحمه الله
.4love
البنوك هاذي خبيثة وشيطانية بحق كم هي دنيئة وخسيسه
د محمد ماجد بخش
دعونا نتنفس نسائم الياسمين فقد أوشكنا بلوغ الستين

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