تسريب لتصاميم هواتف هواوي الحديثة 

وكالات (صدى):
تناقلت الصفحات والمواقع المهتمة بالتقنية، مجموعة من الصور المسربة يعتقد أنها نموذج لهاتف p50 من شركة هواوي، التي ستطرح قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ويترقب الجميع، أن تكشف الشركة في يونيو المقبل عن 3 نماذج من أجهزة p50، بقدرات تصوير عالية الكفاءة، وبكاميرا أمامية مزدوجة العدسة، ووضعت عدسات الكاميرا الخلفية في إطار دائري يشبه هواتف p30 وبشاشات منحنية الحواف الشبيهة بهواتف "نوت" من "سامسونغ".
ومن المقرر أن تطرح هواوي 3 نماذج من هذه الفئة: P50 وP50 pro ، وP50 pro plus، وسيحصل الجهاز الثاني على الأغلب على معالج Kirin 9000، وشاشة OLED بمقاس 6.9 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
ويتمتع الهاتف الأخير بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وكاميرا أساسية تصل دقة عدستها الرئيسية إلى 108 ميغابيكسل.