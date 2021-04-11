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بالفيديو .. متحدث الصحة: قلقون جداً من أن يعود الوضع إلى ما هو أصعب

منذ 55 دقيقة
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بالفيديو .. متحدث الصحة: قلقون جداً من أن يعود الوضع إلى ما هو أصعب

الرياض (صدى):
حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، من خطورة التجمعات التي ارتفعت بشكل صادم، مؤكداً أنها أصبحت أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن هناك قلق من أن يعود الوضع إلى ماهو أصعب.

من جهة أخرى، نبه المتحد الرسمي بإتاحة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مباشرة بدون حجز موعد للفئة العمرية من 75 عاما وأكثر وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم.

وأضاف أن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا يتحقق منه المناعة وتستمر لعدة أشهر، وأن الجرعة الثانية من لقاح سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل.

الصحة
كورونا
جائحة كورونا
محمد العبد العالي

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
كذا راح ينتشر الوباء اكثررر
نجاة محمد
اقول اسكت صرت تتكلم كثير بعد ما تركت منصبك
د محمد ماجد بخش
في كل رمضان نحظى بذكرى أحبتنا وفي كل الأحيان ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز طيب الله ثراه وأحيا ذكراه ولي العهد ووزير الداخلية الأسبق رحمه الله
.4love
البنوك هاذي خبيثة وشيطانية بحق كم هي دنيئة وخسيسه
د محمد ماجد بخش
دعونا نتنفس نسائم الياسمين فقد أوشكنا بلوغ الستين

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