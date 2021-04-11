تحقيقات حادث قطاري سوهاج بمصر تكشف تعاطي أحد السائقين للمخدرات

القاهرة (صدى):
كشفت النيابة العامة في مصر نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج والذي أسفر عن وفاة عشرين شخصًا، وإصابة 199.
وأثبتت التحقيقات بحادث قطاري سوهاج تعاطي مساعد أحد السائقين وموظف المراقبة للمخدرات.
وذكرت النيابة أن التحقيقات قد كشفت عن توقف القطار المميز قبل مزلقان السنوسي الكائن ما بين محطتي سكة حديد المراغة، وطهطا لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزا المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف.
وأشارت النيابة إلى أن سائق القطار المميز ومساعده ادعيا في التحقيقات ظهور إشارات ضوئية بشاشة التحكم بكابينة القيادة، تفيد انخفاض معدل ضغط الهواء بالأنابيب الواصلة بين عربات القطار مما أوقفه آليًا.