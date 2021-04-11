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تحقيقات حادث قطاري سوهاج بمصر تكشف تعاطي أحد السائقين للمخدرات

منذ 17 دقيقة
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تحقيقات حادث قطاري سوهاج بمصر تكشف تعاطي أحد السائقين للمخدرات

القاهرة (صدى):
كشفت النيابة العامة في مصر نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج والذي أسفر عن وفاة عشرين شخصًا، وإصابة 199.

وأثبتت التحقيقات بحادث قطاري سوهاج تعاطي مساعد أحد السائقين وموظف المراقبة للمخدرات.

وذكرت النيابة أن التحقيقات قد كشفت عن توقف القطار المميز قبل مزلقان السنوسي الكائن ما بين محطتي سكة حديد المراغة، وطهطا لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزا المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف.

وأشارت النيابة إلى أن سائق القطار المميز ومساعده ادعيا في التحقيقات ظهور إشارات ضوئية بشاشة التحكم بكابينة القيادة، تفيد انخفاض معدل ضغط الهواء بالأنابيب الواصلة بين عربات القطار مما أوقفه آليًا.

مصر
حادث
قطار
سوهاج

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أحدث التعليقات

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فرج الله قريب
ابو وليد
ابو عبدالله الحربي -- كلامك طيب بس يوجد لديك اخطاء املائيه تدمر المعني وتجعلك تعود الى فصل محو الامية -- ركز اكثر
ع. س. ع
ايوة لي وجة وافتخر لأني جايب كأس آسيا وانت جايب (خرقة الصرامي) الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، تم قصف الجبهة بنجاح🤣🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون

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