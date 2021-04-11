ضربات موجعة لـ إعلام الإخوان في تركيا

وكالات (صدى):
أصدرت منظومة الإعلام الإخوانية، قرارات بوقف مجموعة من البرامج السياسية التي تبث خطابا معاديا للمصريين من اسطنبول بعد أسابيع من الإعلان عن تغيير السياسات الإعلامية الخاصة بها، فيما أعلن معتز مطر، المذيع الإخواني بقناة "الشرق"، قرار وقف برنامجه على الهواء ليلة أمس، وكذلك محمد ناصر.
وأوضح مصادر إعلامية داخل "قناة الشرق" الإخوانية فإن مزيدا من الإجراءات سوف يعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، ستشمل وقف مجموعة أخرى من البرامج،مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن وقف البث نهائيا من إسطنبول في مايو المقبل، وسيتبعه تعليق العمل بكل القنوات والمواقع الصحفية التابعة للتنظيم، لحين انتهاء نقل المكاتب الرئيسية لها من تركيا إلى لندن، بحسب سكاي نيوز
وقال أحد شباب الإعلاميين ويعمل "معدا" في قناة الشرق، فإن الخطر الأكبر الذي يواجههم ليس إغلاق القنوات لأنه بات أمرا واقعا، ولكنهم حاولوا بشكل مكثف الحصول على أوراق ثبوتية لهم، إذ أن معظمهم سافر إلى تركيا بدون أوراق وكانوا يعيشون تحت مظلة الإخوان طوال الفترة الماضية وهذه الفترة انتهت وسقطت الحماية نهائيا.