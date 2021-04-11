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إيقاف 62 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ ساعة
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إيقاف 62 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (62) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (51) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2396) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

الرعي
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

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فرج الله قريب
ابو وليد
ابو عبدالله الحربي -- كلامك طيب بس يوجد لديك اخطاء املائيه تدمر المعني وتجعلك تعود الى فصل محو الامية -- ركز اكثر
ع. س. ع
ايوة لي وجة وافتخر لأني جايب كأس آسيا وانت جايب (خرقة الصرامي) الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، تم قصف الجبهة بنجاح🤣🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون

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