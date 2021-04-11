الأعداد السابقة للصحيفة

إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

منذ 47 دقيقة
1961
1
إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

وأضاف الشيخ "السديس"، أنه جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.

شهر رمضان
الحرمين
صلاة التراويح

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80246
منذ 18 دقيقة
فرج الله قريب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب
ابو وليد
ابو عبدالله الحربي -- كلامك طيب بس يوجد لديك اخطاء املائيه تدمر المعني وتجعلك تعود الى فصل محو الامية -- ركز اكثر
ع. س. ع
ايوة لي وجة وافتخر لأني جايب كأس آسيا وانت جايب (خرقة الصرامي) الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، تم قصف الجبهة بنجاح🤣🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون

أخر الأخبار

وزير التعليم يؤكد على عدم توقف التعليم يوماً واحداً خلال كورونا
وزير التعليم يؤكد على عدم توقف التعليم يوماً واحداً خلال كورونا
منذ 6 دقائق 1183
«الصحة»: تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 11 دقيقة 1204
تحقيقات حادث قطاري سوهاج بمصر تكشف تعاطي أحد السائقين للمخدرات
تحقيقات حادث قطاري سوهاج بمصر تكشف تعاطي أحد السائقين للمخدرات
منذ 16 دقيقة 1365
"الصرامي" ينتقد غرامة "الإنضباط" لنجمي النصر بتعليق مثير
"الصرامي" ينتقد غرامة "الإنضباط" لنجمي النصر بتعليق مثير
منذ 22 دقيقة 1562
ضربات موجعة لـ إعلام الإخوان في تركيا
ضربات موجعة لـ إعلام الإخوان في تركيا
منذ 27 دقيقة 1584
صورة نادرة للملك المؤسس في قصر المربع قبل 70 عام
صورة نادرة للملك المؤسس في قصر المربع قبل 70 عام
منذ 31 دقيقة 1695
القصبي: إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مالي
القصبي: إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مالي
منذ 36 دقيقة 1531
طرق عديد للاستفادة من فائض الخبز
طرق عديد للاستفادة من فائض الخبز
منذ 41 دقيقة 1418
إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات
إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات
منذ 47 دقيقة 1964
بالفيديو.. الأمير حمزة يظهر إلى جانب الملك عبد الله الثاني للمرة الأولى منذ الأزمة
بالفيديو.. الأمير حمزة يظهر إلى جانب الملك عبد الله الثاني للمرة الأولى منذ الأزمة
منذ 51 دقيقة 2114