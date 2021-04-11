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الجدعان: المملكة ستوفر ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد

منذ ساعة
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الجدعان: المملكة ستوفر ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، على استمرار المملكة بتوفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد.

وقال الوزير في كلمته خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، إن المملكة لديها أسس اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

أضاف أن هناك انتعاش الاقتصاد في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء.

المملكة
الجدعان
وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف

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أحدث التعليقات

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فرج الله قريب
ابو وليد
ابو عبدالله الحربي -- كلامك طيب بس يوجد لديك اخطاء املائيه تدمر المعني وتجعلك تعود الى فصل محو الامية -- ركز اكثر
ع. س. ع
ايوة لي وجة وافتخر لأني جايب كأس آسيا وانت جايب (خرقة الصرامي) الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، تم قصف الجبهة بنجاح🤣🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلا ياخذ جزاه ولا تهاون

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