الجدعان: المملكة ستوفر ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، على استمرار المملكة بتوفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد.
وقال الوزير في كلمته خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، إن المملكة لديها أسس اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
أضاف أن هناك انتعاش الاقتصاد في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء.