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أوقات عمل محطات الفحص الدوري للسيارات خلال شهر رمضان

منذ 48 دقيقة
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أوقات عمل محطات الفحص الدوري للسيارات خلال شهر رمضان

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اليوم الأحد، عن أوقات العمل في محطات الفحص خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الإدارة ان فترة عمل محطتي الرياض الأولى (المونسيه) والرياض الثانية (طريق ديراب)، ومحطتي جدة الأولى "النزهة"، وجدة الثانية "الشفاء"، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، الدمام، الهفوف، ينبع، تبوك، القصيم، الطائف، أبها، الخرج، نجران، جازان، حائل، حفر الباطن؛ حيث تأتي أوقات العمل من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءًا، ومن الساعة التاسعة مساءًا حتى الثانية صباحًا.

وأشارت إلى أن أوقات عمل الرس، المجمعة، الخرمة، الجوف، بيشة، الباحة، محايل عسير، عرعر، الخفجي، وادي الدواسر، القريات، من السبت إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءًا.

سيارات
شهر رمضان
محطات الفحص الدوري

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
الدوله الاسلاميه تمنع إقامة معابد لليمنيين و الاصنام او صوامع المشركين علي أرضها.
زا
الأعداء قدهم يحتفلون كل يوم لما وصلت اليه الاحوال في الدوله .
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل
زا
هذا الشخص يعطي فكره عن عقلية المسؤولين في الدوله و عن كيفيه اختيار الوزراءع.
الملل
ومن قال ان الحمام مجاني وهذي النوعية من الحةامات موجوده في اليابان وبعض دول اوروبا واليوتيوب موجوده

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