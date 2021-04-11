بالفيديو.. ‏أمير الشرقية يدعو للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

الرياض (صدى):
أصدر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، كلمة هامة لأهالي المنطقة بمناسبة قرب دخول شهر رمضان المبارك.
وقال أمير الشرقية: "ارفع أسمى آيات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة قرب دخول شهر رمضان المبارك.لقد كان لبلادنا ولله الحمد وبتوجيه ومتابعة من قيادتنا الرشيدة خطوات مميزة ومبادرات محورية ومحمودة في التعامل مع جائحة كورونا التي أصابت العالم، إضافة إلى توفير اللقاحات بشكل مجاني للجميع دون تمييز في خطوة إنسانية سامية لم نشهدها في كثير من البلدان خلال الفترة الماضية".
وأضاف:" لقد كان لها السبق في فرض الاجراءات الاحترازية في مكافحة انتقال العدوى بين السكان ، كما عملت على توفير كافة سبل العناية للمصابين. وقد لاحظتم مع التزامنا جميعا بالاجراءات الاحترازية خلال الأشهر الماضية انخفاضاً في عدد الاصابات وهو ما انعكس على الاجراءات والقيود التي فرضت وتم تخفيضها تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها خاصة مع توفر اللقاحات وتراكم الخبرة في التعالم مع آثار تلك الجائحة".
وتابع:" ولكن ذلك ربما احدث نوعاً من التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية وعلى اثر ذلك وكما شاهدتهم خلال الفترة القريبة الماضية فقد بدأت الأعداد في التزايد والارتفاع من جديد وهو مؤشر مزعج للجميع. ومن هذا المنطلق ، ومع اقتراب دخول الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير ، فإنني أجدد الدعوة لنفسي وللجميع بتطبيق كافة التعليمات الصحية والاجراءات الاحترازية وأن نتحلى بروح المسؤولية".
وأكد أمير الشرقية على:"ألّا نرضى بأي سلوك يخالف تلك الاجراءات من قريب أو بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع. كما أدعو كافة الجهات المسؤولة بتطبيق الاجراءات الاحترازية كافة ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة ، ليس الهدف المخالفة وإنما لرفع درجة الحرص وعدم إتاحة الفرصة للمتهاونين للإضرار بالوطن والمجتمع".