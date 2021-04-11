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مرتضى منصور يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه

منذ 59 دقيقة
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مرتضى منصور يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه

القاهرة (صدى):
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه أمام باب منزله.

وقال مرتضى، في "يوم الأحد الماضي أثناء توجهي لحضور الجلسة الخاصة بالدعوي المقامة مني ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة لإلغاء قرار عزلي لمدة 4 سنوات، وأمام باب شقتي سقطت مغشيا علي".

وأضاف : لم أشعر بشيء سوي أنني علمت بعد ذلك بأن قرار الدكتور طارق يوسف الذي أبلغته أسرتي فورا بما حدث لي لابد أن أدخل العناية المركزة فورا، وبعد إطلاعه على التحاليل تبين أن نسبة السكر في الدم قد وصلت إلى 550 والتراكمي 15 وضغطي أصبح 220/125 مع أنني لست مريضا بالسكر أو بالضغط من قبل، والكارثة أن جسدي بالكامل لا يوجد به نقطة مياه بعد إصابتي بالجفاف".

وتابع: "كان لدي شعور بالحزن، الذي لم يستطع جسدي أن يتحمله، فكانت هزيمتي أمام المرض، فلم يهزمني في حياتي أي مؤامرات أو عقبات فلقد تعرضت لصدمات كثيرة ولكني وقفت على قدمي ولم أهتز لحظة، وأكملت مشواري في معركتي ضد الفساد والظلم منذ أن كنت قاضيا حتى استقلت من على منصة القضاء عام 1984".

وأستكمل: "لكن لم أكن أعلم أن ما أحمله بداخلي من حزن وغم بسبب ما يصدر ضدي من قرارات كلها ظالمة غير مبررة ليس لها علاقة لا بالقانون أو بالواقع، ستؤدي بي إلى هزيمة جسدي أمام المرض".

مرتضى منصور
نادي الزمالك

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أحدث التعليقات

زا
الدوله الاسلاميه تمنع إقامة معابد لليمنيين و الاصنام او صوامع المشركين علي أرضها.
زا
الأعداء قدهم يحتفلون كل يوم لما وصلت اليه الاحوال في الدوله .
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل
زا
هذا الشخص يعطي فكره عن عقلية المسؤولين في الدوله و عن كيفيه اختيار الوزراءع.
الملل
ومن قال ان الحمام مجاني وهذي النوعية من الحةامات موجوده في اليابان وبعض دول اوروبا واليوتيوب موجوده

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