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آخر تطورات الحالة الصحية لـ «البلطان» بعد خروجه من العناية المركزة

منذ ساعة
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آخر تطورات الحالة الصحية لـ «البلطان» بعد خروجه من العناية المركزة

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، اليوم الأحد، على تحسن حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة مفاجئة نقل على أثرها إلى الرعاية الطبية بوحدة العناية المركزة، حيث كان يعاني من حصى بالكلى.

وأوضح خالد البلطان، إنه بخير ويتماثل للشفاء، وإن حالته لا تستدعي البقاء في المستشفى، كما أن الطبيب المعالج أكد له استقرار حالته؛ حيث كان قد تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، وقد عبر عدد من النشطاء والإعلاميين الرياضيين عن تمنياتهم له بعاجل الشفاء.

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت في وقت سابق، قراراً بمنع رئيس نادي الشباب خالد البلطان، من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي لمدة شهرين، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الـ18 في دوري المحترفين.

 

الشباب
خالد البلطان
وعكة صحية

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 333
منذ 58 دقيقة
سبحان الله تذكرت قصة الشيخ مع الخليفه هارون الرشيد
قال له لو خلا هذه الارض من الماء فلم يبقي الا هذا الكاس كم تدفع لتشتريه
قال هارون بنصف ملكي ومالي
فقال له الشيخ. ثاذا حبس الله الماء في جسمك كم تدفع لتخرجه من جسمك قال هارون بنصف ملكي الاخر
فاتظر الي الدنيا لاتسوي كوبة ماء
فليعلم البلطان وغيره ان هذا انذار من الله وعبره فان كان لبيب فسوف يفهم الرساله

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أحدث التعليقات

زا
الدوله الاسلاميه تمنع إقامة معابد لليمنيين و الاصنام او صوامع المشركين علي أرضها.
زا
الأعداء قدهم يحتفلون كل يوم لما وصلت اليه الاحوال في الدوله .
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل
زا
هذا الشخص يعطي فكره عن عقلية المسؤولين في الدوله و عن كيفيه اختيار الوزراءع.
الملل
ومن قال ان الحمام مجاني وهذي النوعية من الحةامات موجوده في اليابان وبعض دول اوروبا واليوتيوب موجوده

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