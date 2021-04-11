الأعداد السابقة للصحيفة

التأمينات الاجتماعية تدعم 84 ألف منشأة بالقطاع الخاص متأثرة من كورونا

منذ ساعة
2145
التأمينات الاجتماعية تدعم 84 ألف منشأة بالقطاع الخاص متأثرة من كورونا

الرياض (صدى):
أطلقت التأمينات الاجتماعية ‏مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت ‎القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس ‎كورونا المستجد

وقالت التأمينات الاجتماعية أنها شاركت ‎ بقية القطاعات بدعم منشآت ‎القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة ‎كورونا من خلال صندوق نظام التعطل عن العمل ‎ساند، وذلك بتوجيه من القيادة الكريمة.

وأضافت التأمينات أنه ‏تم دعم أكثر من 485 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 84 ألف منشأة، مشيرة إلى أنها قامت بصرف أكثر من 6 مليار ريال من خلال مبادرة الدعم من صندوق نظام التعطل عن العمل ‎ساند

وأكدت أن ‏حزم الدعم حافظت بتوفيق الله على استقرار منشآت ‎القطاع الخاص ومحافظة العاملين بها على وظائفهم.

القطاع الخاص
التأمينات الاجتماعية
فيروس كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زا
الدوله الاسلاميه تمنع إقامة معابد لليمنيين و الاصنام او صوامع المشركين علي أرضها.
زا
الأعداء قدهم يحتفلون كل يوم لما وصلت اليه الاحوال في الدوله .
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل
زا
هذا الشخص يعطي فكره عن عقلية المسؤولين في الدوله و عن كيفيه اختيار الوزراءع.
الملل
ومن قال ان الحمام مجاني وهذي النوعية من الحةامات موجوده في اليابان وبعض دول اوروبا واليوتيوب موجوده

أخر الأخبار

إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا
إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا
منذ 33 دقيقة 1556
إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي
إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي
منذ 38 دقيقة 1683
رئيس مبادرة تمكين المرأة بالمناصب القيادية: المبادرة ستنطلق على مستوى المملكة
رئيس مبادرة تمكين المرأة بالمناصب القيادية: المبادرة ستنطلق على مستوى المملكة
منذ 43 دقيقة 1680
أوقات عمل محطات الفحص الدوري للسيارات خلال شهر رمضان
أوقات عمل محطات الفحص الدوري للسيارات خلال شهر رمضان
منذ 48 دقيقة 1894
مقتل رضيع على يد شقيقه بالخطأ رغم تواجد أربع أشخاص
مقتل رضيع على يد شقيقه بالخطأ رغم تواجد أربع أشخاص
منذ 53 دقيقة 765
مرتضى منصور يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه
مرتضى منصور يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه
منذ 58 دقيقة 2065
طرق طبيعية لتبييض الأسنان قبل الزفاف
طرق طبيعية لتبييض الأسنان قبل الزفاف
منذ ساعة 1597
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1768
"ترامب" يخطط لسيطرة حلفائه الجمهوريين على الكونجرس
"ترامب" يخطط لسيطرة حلفائه الجمهوريين على الكونجرس
منذ ساعة 1833
جرائم تندرج تحت "الخيانة العظمى" تستوجب القتل
جرائم تندرج تحت "الخيانة العظمى" تستوجب القتل
منذ ساعة 3361