التأمينات الاجتماعية تدعم 84 ألف منشأة بالقطاع الخاص متأثرة من كورونا

الرياض (صدى):
أطلقت التأمينات الاجتماعية مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد
وقالت التأمينات الاجتماعية أنها شاركت بقية القطاعات بدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا من خلال صندوق نظام التعطل عن العمل ساند، وذلك بتوجيه من القيادة الكريمة.
وأضافت التأمينات أنه تم دعم أكثر من 485 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 84 ألف منشأة، مشيرة إلى أنها قامت بصرف أكثر من 6 مليار ريال من خلال مبادرة الدعم من صندوق نظام التعطل عن العمل ساند
وأكدت أن حزم الدعم حافظت بتوفيق الله على استقرار منشآت القطاع الخاص ومحافظة العاملين بها على وظائفهم.