"ترامب" يخطط لسيطرة حلفائه الجمهوريين على الكونجرس

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد أنه سيساعد ويدعم الحزب الجمهوري على الفوز في إنتخابات الكونجرس 2022 .
جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها "ترامب " في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية ، حيث قال : نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري - وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز .
وأضاف "ترامب " : أقف أمامكم الليلة وكلّي ثقة بأننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنستردّ مجلس الشيوخ، ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض ، لكنه لم يوضح ما إذا كان يسعى شخصياً للفوز بالرئاسة في 2024 .