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"ترامب" يخطط لسيطرة حلفائه الجمهوريين على الكونجرس

منذ ساعة
1828
"ترامب" يخطط لسيطرة حلفائه الجمهوريين على الكونجرس

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد أنه سيساعد ويدعم الحزب الجمهوري على الفوز في إنتخابات الكونجرس 2022 .

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها "ترامب " في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية ، حيث قال : نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري - وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز .

وأضاف "ترامب " : أقف أمامكم الليلة وكلّي ثقة بأننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنستردّ مجلس الشيوخ، ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض ، لكنه لم يوضح ما إذا كان يسعى شخصياً للفوز بالرئاسة في 2024 .

ترامب
الكونجرس
الإنتخابات الرئاسية 2024

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أحدث التعليقات

زا
الدوله الاسلاميه تمنع إقامة معابد لليمنيين و الاصنام او صوامع المشركين علي أرضها.
زا
الأعداء قدهم يحتفلون كل يوم لما وصلت اليه الاحوال في الدوله .
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل
زا
هذا الشخص يعطي فكره عن عقلية المسؤولين في الدوله و عن كيفيه اختيار الوزراءع.
الملل
ومن قال ان الحمام مجاني وهذي النوعية من الحةامات موجوده في اليابان وبعض دول اوروبا واليوتيوب موجوده

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